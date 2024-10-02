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Белорус тяжело ранен в результате нападения в Яффо

Гражданин Белоруссии был ранен в результате теракта в Тель-Авиве

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Ricardo Moraes/Reuters

Гражданин Белоруссии был тяжело ранен в результате теракта в Тель-Авиве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Белоруссии.

«С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 г. в г.Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Беларуси 1997 г.р. Посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, в которое был госпитализирован пострадавший. Прогнозы врачей в настоящее время позитивные», — сообщили в белорусском дипломатическом ведомстве.

Яффо является «старым городом» Тель-Авива. 1 октября двое человек, вооруженные винтовками М-16, вошли в трамвай и открыли огонь по пассажирам, а затем устроили стрельбу на Иерусалимском проспекте в районе Яффо. В результате теракта погибли восемь человек. Оба террориста были ликвидированы.

До этого движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в трамвае в Тель-Авиве.

Ранее службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ (организация запрещена в России) в Иерусалиме.

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