Похитителем кенгуру в России оказался карлик

Карлик задержан по делу о хищении кенгуру из российских зоопарков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Преступника задержали ярославские полицейские во Владимирской области, сейчас его допрашивают. Отмечается, что злоумышленник оказался очень маленького роста, сначала его приняли за ребенка. Его удалось вычислить благодаря тому, что в районах обоих мест преступления в сети был зафиксирован один и тот же номер телефона.

При себе у грабителя обнаружили сумку с двумя кенгуру, одно — без признаков жизни. Второго кенгуренка, как заявил сам преступник, он хотел обменять на редкую обезьяну своего коллеги, но в итоге животное отправят домой, в зоопарк в Ярославле.

В зоопарках Калуги и Ярославля жертвами похитителей стали маленькие кенгурята. Отмечается, что злоумышленники хорошо разбираются в правилах содержания кенгуру — они знали, что малыши уже выходят из сумки мамы и могут выжить без нее, если кормить их молоком.

На территории калужского зоопарка рядом с местом преступления обнаружили кусачки. По одной из версий, кенгурят могли украсть для разведения.

Подвид украденных кенгуру — рыже-серый валлаби. Эксперты считают, что на черном рынке на них есть спрос, так как из-за границы сумчатых практически не завозят. В РФ кенгуру покупают для частных зоопарков, а также для продажи мяса.

За три дня стало известно о похищении трех сумчатых из зоопарков в разных регионах России. 30 сентября в парке «Воробьи» в Калужской области неизвестные разрезали сетку, проникли на территорию парка и украли двух кенгуру, родившихся совсем недавно. За сутки до этого похожий инцидент произошел в зоопарке Ярославля.

Ранее в Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру в России.