Замглавы управления лесхоза МО РФ обвинили в хищении 20 млн рублей

Замглавы управления лесного хозяйства министерства обороны России Александра Случака обвинили в хищении 20 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Еще одним фигурантом заведенного уголовного дела стал глава «Транслесстроя» Озман Авдалян. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи считают, что в 2022 году Случак и Авдалян занизили стоимость вырубленных лесных насаждений и похитили не менее 20 миллионов рублей при исполнении госконтракта. Решением суда по избранию меры пресечения Авдалян был помещен под стражу, Случак же отправлен под домашний арест.

«На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест», — сообщили в прокуратуре.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее суд арестовал недвижимость на 50 млн рублей по делу кадровика Минобороны.