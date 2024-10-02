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В Подмосковье мигрант узнал адрес девушки, проник в квартиру и приставал

Baza: в Подмосковье иностранец зашел к девушке в квартиру и приставал к ней

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Depositphotos

В Подмосковье иностранец приставал к девушке и стал преследовать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала сама местная жительница, с мигрантом они сталкивались на работе, но каких-либо дружеских отношений между ними не было.

В день инцидента россиянка заметила знакомого около своего дома. В беседе он рассказал, что тоже снял в жилищном комплексе квартиру. В результате иностранец зашел вместе с девушкой в квартиру и стал домогаться, но москвичка смогла отбиться.

Девушка стала снимать его на телефон и потребовала, чтобы мигрант ушел. После того, как иностранец уехал на лифте, россиянка закрыла дверь.

На следующий день, когда девушка находилась на работе, мужчина написал ей и требовал, чтобы она вышла к нему. Каким образом иностранец узнал адрес и телефон россиянки, неизвестно.

Москвичка обратилась в полицию. Она написала несколько заявлений.

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