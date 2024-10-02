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СК оценит высказывания украинского депутата Гончаренко

СК даст правовую оценку высказываниям украинского депутата Гончаренко

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@oleksiihoncharenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Следственный комитет РФ даст оценку высказываниям депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в сети получила широкое распространение видеозапись, где Гончаренко, выступая на заседании ПАСЕ, призвал наносить удары по России.

В начале октября Алексей Гончаренко обвинил в потере Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) министра обороны страны Рустема Умерова. Народный депутат потребовал немедленной отставки высокопоставленного чиновника со своего поста.

В конце сентября Алексей Гончаренко заявлял, что без двухпартийной поддержки Украины в США у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет шансов на победу в конфликте с Россией.

Ранее сенатор потребовал от Зеленского не вмешиваться в политику США.

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