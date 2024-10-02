Воронежцы похитили человека в Подмосковье и требовали у него пять млн рублей

В Воронежской области суд вынес приговор мужчинам, которых подозревали в похищении россиянина. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, один из осужденных хотел получить от пострадавшего деньги, но участвовать в преступлении он не хотел, поэтому привлек троих знакомых. Мужчины приехали в Воронежскую область, там похитили россиянина, вывезли в Воронеж, где вместе с еще двумя знакомыми удерживали против его воли.

Похитители требовали у него пять миллионов рублей. Узнав, что такой суммы у пленника нет, сказали собрать ее и написать расписку.

«На следующий день при перемещении мужчины по территории города Воронежа последнему удалось скрыться от похитителей, после чего он сообщил о случившемся в правоохранительные органы», – поделились в ведомстве.

Организатора и троих подельников задержали, вину они не признали. Мужчин приговорили к лишению свободы на срок от 7,5 до 10,5 лет. Дело еще двоих фигурантов переквалифицировали, затем прекратили, так как стороны примирились.

Ранее в Подмосковье школьница спаслась от похитителя, выпрыгнув из машины.