Володин резко высказался о противниках запрета чайлдфри

Политики, которые выступают против запрета идеологии чайлдфри, являются «рожденными в пробирке». Такое заявление сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в эфире канала «Дума ТВ».

Володин назвал инициативу «серьезным вопросом», подчеркнув, что по ней обязательно будет поименное голосование. Противников инициативы он назвал «рожденными в пробирке», а идеи отказа от рождения детей — навязанными Западом.

25 сентября в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для граждан, как предполагается, штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

30 сентября Володин заявил, что законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри не коснется решения женщин отказаться от рождения детей. Володин подчеркнул, что целью закона является пресечение любого деструктивного контента, который «может повлиять на решение личности о рождении детей».

Ранее адвокат предупредила о риске наказания россиян с детьми за пропаганду чайлдфри.