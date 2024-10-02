Петербуржец лишился 4 млн рублей из-за мошенников, находясь под арестом

Петербуржец стал жертвой мошенников, находясь под стражей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в 2022 году, но о решении суда по делу стало известно только сейчас. По данным источника, в июле в Москве неизвестный получил копию SIM-карты россиянина. Спустя десять дней после этого кто-то взял кредит на четыре миллиона рублей, так как номер был привязан к банковскому счету.

В это время, с 10 июля до 4 сентября, мужчина находился под арестом в Петербурге. Телефон с картой следователи у него изъяли, паспорт был при материалах дела.

Пострадавший обратился в суд. По словам мужчины, документы у неизвестного не проверили и не сравнили подпись с бумагами, которые ранее он подписывал с оператором.

Представители оператора настаивали на том, что документы с данными в базе сверяли, но сверять подпись и фото работники не должны.

«В суде установили, что подпись в заявлении на замену сим-карты отличается от той, что в паспорте», – сообщается в публикации.

Суд признал сделку по замене SIM-карты недействительной.

Ранее крымчанин дважды пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту.