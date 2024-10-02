Суд в Дагестане арестовал владельца взорвавшейся АЗС

Суд в Дагестане арестовал на два месяца владельца взорвавшейся АЗС. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября», — говорится в сообщении.

Об аресте владельца владельца АЗС Марата Джанхуватова просил следователь.

27 сентября на территории АЗС в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз». Другая версия, как сообщал Telegram-канал SHOT, — детонация газового баллона.

Ранее сообщалось, что руководство взорвавшейся АЗС в Дагестане отрицает наличие нарушений.