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Российский подросток с ножом гонялся за одноклассниками на физкультуре

В Казани подросток с ножом гонялся за детьми на уроке физкультуры

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Pixabay

В Казани подросток пронес в школу нож и гонялся с ним за одноклассниками на уроке. Об этом рассказала одна из встревоженных родительниц учащихся. Информацию опубликовал Telegram-канал «Казань в Эфире | Новости».

Все произошло в здании школы №39 по улице Япеева. По словам женщины, юноша принес в школу нож, достал его на уроке физкультуры и гонялся за детьми. Собеседница канала утверждает, что поведение ребенка вызывает вопросы.

«Он, например, может резко встать, снять ремень и начать бить рандомного ребенка в классе. Может бросить на кого-нибудь стул или опрокинуть парту. Может ткнуть циркулем в лицо (конкретно моему сыну)», — поделилась подписчица канала.

Женщина отметила, что классный руководитель находится в состоянии безысходности, а руководитель образовательного учреждения якобы «боится огласки».

Комментариев школы и официальных ведомств по поводу случившегося не поступало.

Ранее в Татарстане пятиклассник напал на третьекласснику и избил на глазах у учителя.

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