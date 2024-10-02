ООН обратилась к мировому сообществу из-за ситуации на Ближнем Востоке

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) попросило Совет безопасности организации и все страны, входящие в ООН, остановить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссара Фолькера Тюрка.

«Я умоляю все государства, включая членов Совета Безопасности, предпринять решительные действия для предотвращения более широкого конфликта на Ближнем Востоке с потенциально разрушительными последствиями для гражданского населения», — заявил Тюрк.

По словам главы УВКПЧ, все страны мира должны использовать свое политическое влияние для того, чтобы усадить стороны конфликта за стол переговоров и достичь мира.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Израиль не допускает какой-либо роли ООН в урегулировании конфликта в секторе Газа, а также на всем Ближнем Востоке.

Так Песков прокомментировал объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле.

Ранее генсек ООН заявил, что серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Ливана.