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В Ростовской области девушка не прижилась в новом классе и пропала

В Ростовской области школьница пропала после конфликта с новыми одноклассниками

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Shutterstock

В Ростовской области ищут девушку, которая, по словам матери, подвергалась буллингу в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Жительница Плодородного недавно перешла в новый класс. Как рассказала родительница, в какой-то момент 16-летняя девушка заметила, что новые одноклассники создали группу в соцсетях, где обзывали ее и еще несколько человек. После этого новенькая ответила тем же.

Вечером пропавшая заявила, что больше не хочет ходить в школу. Члены семьи предложили ей не принимать такое серьезное решение, вместо этого – подождать, когда это прекратится. После этого родители решили проверить чаты дочери, тогда подросток ушел. Девушку ищут уже трое суток.

«Девочка была одета в красную рубашку в клетку, черные штаны и кроссовки», – сообщается в публикации.

До этого в Кузбассе волонтеры искали 11-летнюю девочку, у которой проблемы со слухом. Во время мероприятий ребенка-инвалида нашли в городе Топки, на участке ее бабушки.

Ранее в Крыму спасли пенсионерку, которая провалилась в подвал и просидела там почти сутки.

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