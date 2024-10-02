Адвокат предупредила о риске наказания россиян с детьми за пропаганду чайлдфри

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России содержит риск для граждан с детьми, которые больше не планируют пополнение в семье. Об этом заявила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, адвокат Екатерина Тягай в интервью «Ленте.ру».

Как отмечает юрист, если проект будет принят в нынешней редакции, то родители могут быть привлечены к ответственности за обсуждение тем, связанных с рождением детей, даже если они не придерживаются идеологии чайлдфри.

«Если они будут открыто обсуждать это на какой-либо площадке — в социальных сетях, на профессиональных форумах или даже в кругу друзей, где их могут услышать другие, — это может быть рассмотрено как нарушение закона в соответствии с предлагаемыми изменениями», — предупредила Тягай.

25 сентября в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для граждан, как предполагается, штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

30 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о запрете пропаганды движения «чайлдфри» не коснется решения женщин отказаться от рождения детей. Володин подчеркнул, что целью закона является пресечение любого деструктивного контента, который «может повлиять на решение личности о рождении детей».

Ранее россияне рассказали, как относятся к запрету чайлдфри.