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Блогера Барби Доллар задержали за употребление и пропаганду наркотиков

В Москве задержали блогера Барби Доллар с мефедроном

Блогера из Москвы задержали в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает «МВД Медиа».

О ситуации в полиции узнали после того, как обнаружили в мессенджере канал, где автор пропагандировала запрещенные вещества, и сама употребляла их на камеру.

После проверки девушку-блогера задержали. Так как во время общения сотрудники МВД заметили признаки того, что россиянка употребляла наркотики, ее направили на освидетельствование.

«Согласно результатам медицинского исследования, опьянение было вызвано употреблением каннабиноидов и 4-метилметкатинона (мефедрон)», – поделились в МВД.

В отношении блогера составили административные протоколы по статьям об употреблении и пропаганде запрещенных веществ. Помимо этого, суд обязал фигурантку процесса выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и отправил под арест на 14 суток.

Как сообщает РИА Новости, задержанная является блогером Барби Доллар из Хабаровска. В прошлом году она появлялась в эфире ток-шоу и называла себя украшением Земли.

Ранее спецназ ликвидировал нарколабораторию в Московской области.

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