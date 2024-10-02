Блогера Барби Доллар задержали за употребление и пропаганду наркотиков

Блогера из Москвы задержали в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает «МВД Медиа».
О ситуации в полиции узнали после того, как обнаружили в мессенджере канал, где автор пропагандировала запрещенные вещества, и сама употребляла их на камеру.
После проверки девушку-блогера задержали. Так как во время общения сотрудники МВД заметили признаки того, что россиянка употребляла наркотики, ее направили на освидетельствование.
«Согласно результатам медицинского исследования, опьянение было вызвано употреблением каннабиноидов и 4-метилметкатинона (мефедрон)», – поделились в МВД.
В отношении блогера составили административные протоколы по статьям об употреблении и пропаганде запрещенных веществ. Помимо этого, суд обязал фигурантку процесса выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и отправил под арест на 14 суток.
Как сообщает РИА Новости, задержанная является блогером Барби Доллар из Хабаровска. В прошлом году она появлялась в эфире ток-шоу и называла себя украшением Земли.
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