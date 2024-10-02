Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

Следователь попросил суд арестовать Марата Джанхуватова — владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание по избранию меры пресечения Джанхуватову проходит в Советском районном суде Махачкалы.

«Органы следствия просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказал следователь.

27 сентября на территории АЗС в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз». Другая версия, как сообщал Telegram-канал SHOT, — детонация газового баллона.

Площадь возникшего пожара превысила 500 квадратных метров. Только спустя почти сутки огонь удалось полностью потушить.

Ранее взрывы на АЗС в Дагестане попали на видео.