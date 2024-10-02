Врач предупредил об опасности позывов в туалет у мужчин перед сном

Желание пойти в туалет у мужчин в момент, когда они ложатся спать, может сигнализировать о болезнях выделительной системы, которые требуют оперативного лечения. Об этом Life в День уролога рассказал врач-уролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Андрей Смерницкий.

По его словам, для мужчин, в отличие от женщин, не характерны психологические проблемы с мочеиспусканием, поэтому такие позывы должны насторожить.

«Чаще всего это проблемы аденомы простаты, но также есть такое понятие, как нейрогенный мочевой пузырь — у тех, кто страдает синдромами остеохондроза. Также причиной могут служить эндокринные болезни, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердечная недостаточность», — перечислил Смерницкий.

В случае появления такого симптома врач советует обратиться к урологу, который проанализирует состояние пациента и назначит лечение.

Врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин до этого рассказал «Газете.Ru», что в России среди водителей распространена проблема учащенного мочеиспускания, что также нередко оказывается симптомом простатита.

Ранее врач рассказала, как сохранить здоровье почек.