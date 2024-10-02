Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как вернуть деньги за навязанные в банке или магазине услуги

Юрист Кваша: за навязанные услуги в банке можно вернуть деньги

close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

При оформлении кредита в банке зачастую россиянам навязывают какие-то платные услуги. Часто также сразу после оформления кредитки они сталкиваются с ежемесячным списанием средств. Обычно всего это прописано в договоре мелким шрифтом или каким-то дополнительным пунктом, а столкнувшийся с этим человек может потребовать вернуть деньги, рассказал юрист Дмитрий Кваша Общественной Службе Новостей.

Если речь идет об онлайн-подписании, то часто в электронном документе есть окошко, ставя галочку, в которую человек соглашается с условиями и списаниями, отметил Кваша. В течение трех лет заемщик имеет право потребовать возврат средств. Но это возможно лишь в случае, если это условие где-то в договоре упоминается.

«Даже самые наглые, глупые и наивные продавцы своих услуг так или иначе консультируются с юристами, понимая, что, если они будут списывать деньги без предупреждения, это настоящее воровство», — объяснил юрист.

Он также напомнил россиянам о праве отказаться от платных услуг при подписании договора. К примеру, при покупке автомобиля иногда салон ставит условие: скидка в обмен на платную услугу. Однако покупатель имеет право на получения машины по заявленной цене без каких-либо условий, подчеркнул юрист. Если же магазин навязывает услуги, прописывает в договоре, то можно написать претензию в адрес продавца.

Напомним, с 1 октября российские банки не могут навязать сложные страховые услуги своим клиентам. Это связано с тем, что в силу вступил закон об ужесточении условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ). Эта мера ограничит возможность кредитных организаций зарабатывать на гражданах.

Ранее эксперт объяснил, почему медучреждения в РФ предлагают платные услуги вместо ОМС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами