Россиянам объяснили, как вернуть деньги за навязанные в банке или магазине услуги

При оформлении кредита в банке зачастую россиянам навязывают какие-то платные услуги. Часто также сразу после оформления кредитки они сталкиваются с ежемесячным списанием средств. Обычно всего это прописано в договоре мелким шрифтом или каким-то дополнительным пунктом, а столкнувшийся с этим человек может потребовать вернуть деньги, рассказал юрист Дмитрий Кваша Общественной Службе Новостей.

Если речь идет об онлайн-подписании, то часто в электронном документе есть окошко, ставя галочку, в которую человек соглашается с условиями и списаниями, отметил Кваша. В течение трех лет заемщик имеет право потребовать возврат средств. Но это возможно лишь в случае, если это условие где-то в договоре упоминается.

«Даже самые наглые, глупые и наивные продавцы своих услуг так или иначе консультируются с юристами, понимая, что, если они будут списывать деньги без предупреждения, это настоящее воровство», — объяснил юрист.

Он также напомнил россиянам о праве отказаться от платных услуг при подписании договора. К примеру, при покупке автомобиля иногда салон ставит условие: скидка в обмен на платную услугу. Однако покупатель имеет право на получения машины по заявленной цене без каких-либо условий, подчеркнул юрист. Если же магазин навязывает услуги, прописывает в договоре, то можно написать претензию в адрес продавца.

Напомним, с 1 октября российские банки не могут навязать сложные страховые услуги своим клиентам. Это связано с тем, что в силу вступил закон об ужесточении условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ). Эта мера ограничит возможность кредитных организаций зарабатывать на гражданах.

Ранее эксперт объяснил, почему медучреждения в РФ предлагают платные услуги вместо ОМС.