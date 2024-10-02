Названа причина взрыва в японском аэропорту Миядзаки

Взрыв, повредивший рулежную дорожку в японском международном аэропорту Миядзаки, произошел из-за детонации боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на результаты расследования, проведенного военными.

«Расследование Сил самообороны установило, что обрушение... было вызвано взрывом неразорвавшегося боеприпаса, сброшенного военными США во время войны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вес бомбы составлял порядка 250 кг.

Отмечается, что образовавшуюся после взрыва дыру уже заделали, а аэропорт возобновил прием посетителей в 19:30 по местному времени (13:30 мск).

Взрыв в воздушной гавани произошел в ночь на 2 октября. Отмечалось, что аэропорт Миядзаки находится на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось об инциденте во Внуково, где самолет заглох по пути к взлетной полосе.