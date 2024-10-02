Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина взрыва в японском аэропорту Миядзаки

NHK: взрыв в аэропорту Миядзаки в Японии случился из-за неразорвавшегося снаряда

close
Reuters

Взрыв, повредивший рулежную дорожку в японском международном аэропорту Миядзаки, произошел из-за детонации боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на результаты расследования, проведенного военными.

«Расследование Сил самообороны установило, что обрушение... было вызвано взрывом неразорвавшегося боеприпаса, сброшенного военными США во время войны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вес бомбы составлял порядка 250 кг.

Отмечается, что образовавшуюся после взрыва дыру уже заделали, а аэропорт возобновил прием посетителей в 19:30 по местному времени (13:30 мск).

Взрыв в воздушной гавани произошел в ночь на 2 октября. Отмечалось, что аэропорт Миядзаки находится на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось об инциденте во Внуково, где самолет заглох по пути к взлетной полосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами