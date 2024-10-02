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По делу о похищениях кенгурят в России начались допросы

SHOT: по делу о похищениях кенгуру в зоопарках РФ начались допросы

По делу о похищениях кенгуру из российских зоопарков допрашивают сотрудников. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В зоопарках Калуги и Ярославля жертвами похитителей стали маленькие кенгурята. Отмечается, что злоумышленники хорошо разбираются в правилах содержания кенгуру — они знали, что малыши уже выходят из сумки мамы и могут выжить без нее, если кормить их молоком.

На территории калужского зоопарка рядом с местом преступления обнаружили кусачки. По одной из версий, кенгурят могли украсть для разведения.

Подвид украденных кенгуру — рыже-серый валлаби. Эксперты считают, что на черном рынке на них есть спрос, так как из-за границы сумчатых практически не завозят. В РФ кенгуру покупают для частных зоопарков, а также для продажи мяса.

За три дня стало известно о похищении трех сумчатых из зоопарков в разных регионах России. 30 сентября в парке «Воробьи» в Калужской области неизвестные разрезали сетку, проникли на территорию парка и украли двух кенгуру, родившихся совсем недавно. За сутки до этого похожий инцидент произошел в зоопарке Ярославля.

Ранее в Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру в России.

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