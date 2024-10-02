Прохожие спасли маленького мальчика из окна горящей квартиры в Краснодаре

В Краснодаре маленький ребенок оказался заперт в горящей комнате общежития, ему на помощь пришли прохожие. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел в общежитии по улице Зиповской, маленький мальчик находился один в комнате, в которой внезапно произошло возгорание, из открытого окна повалил густой черный дым. Ребенок сумел выбраться на подоконник и звал на помощь.

Его спасли прохожие, один из мужчин забрался на второй этаж и на руках спустил мальчика на землю. Подробности о состоянии несовершеннолетнего и причины пожара неизвестны.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее на Урале подростки устроили вечеринку и сожгли дачу.