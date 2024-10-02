В Крыму спасли пенсионерку, которая провалилась в подвал и просидела там почти сутки

Пенсионерка из Ялты оказалась в ловушке, упав в подвал, сообщил Telegram-канал «Крым 24».

Спасатели МЧС помогли пожилой женщине, крики которой услышала местная жительница, когда шла мимо дома пострадавшей. Она же обратилась в экстренные службы.

Оказалось, что хозяйка дома провалилась в подвал глубиной в полтора метра и почти сутки безуспешно звала на помощь, не сумев выбраться наружу самостоятельно. Как уточняется, медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.

В конце июля американец провалился в 15-метровый колодец, когда искал пропавший во время прогулки в лесу телефон, и просидел там восемь часов. Спасатели извлекли его из колодца с помощью веревок и доставили в местную больницу.

Ранее в Саратовской области женщина упала в подвал из-за обрушения пола в ванной.