В Москве загорелась гостиница возле «Водного стадиона». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, возгорание произошло на одном из ярысов крыши делового центра-гостиницы «Охотник». Неподалеку от места пожара находится ТЦ «Водный». Канал приводит сообщения очевидцев о том, во время пожара был слышен хлопок. После возникновения ЧС из здания эвакуировали около 100 человек. Сейчас пожар уже ликвидирован.

30 сентября на севере Москвы загорелись несколько квартир в ЖК «Селигер сити». Пожар произошел в ночное время. Открытое горение удалось ликвидировать к 3:54 по московскому времени.

По данным Mash, в одной из квартир произошел взрыв газовых баллонов, осколки которых были обнаружены под окнами. Baza пишет, что очевидцы стали свидетелями восьми взрывов.

Ранее в Москве произошел пожар в здании ВГИК.