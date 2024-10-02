МЧС эвакуировало более 100 человек при тушении пожара в театре на Урале

В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение в здании театра музыкальной комедии. Об этом сообщает МЧС России.

«Из здания театра музкомедии спасены 6 человек. <...> Также эвакуированы 105 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пятерых заблокированных в здании удалось спустить вниз по пожарной лестнице, а еще одного — посредством спасательного устройства.

По данным минздрава Свердловской области, одного пострадавшего в результате пожара в театре спасти не удалось.

Также 2 октября в Санкт-Петербурге эвакуировали детсад. Из-за произошедшего в здании задымления на улицу вывели 212 детей.

Накануне сообщалось о возгорании в здании с семью кафе на северо-востоке Москвы. Пламя, которое распространилось на площади 30 квадратных метров, ликвидировали при участии 21 спасателя и шести единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал. При этом все кафе сгорели.

Ранее в Тамбовской области пожар охватил десятки хозпостроек и домов.