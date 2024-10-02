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В Бурятии водитель автобуса напал на ребенка из-за 30 рублей

В Бурятии водитель автобуса набросился на подростка из-за оплаты проезда

В Улан-Удэ устанавливаются обстоятельства нападения водителя автобуса на несовершеннолетнего, конфликт между мужчиной и подростком произошел из-за 30 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в Советском районе города, подросток вышел из маршрутки на остановке и сообщил водителю, что рассчитался за проезд переводом с карты. Однако оплата не прошла. Взрослый мужчина догнал подростка, грубо схватил его за одежду и начал требовать 30 рублей.

Пассажиры предлагали шоферу оплатить проезд за школьника, но мужчина не слушал замечания в свой адрес. Как сообщили в городском комитете по транспорту, компанию, осуществляющую перевозки, ждет проверка. Водителя пообещали уволить.

До этого сообщалось, что в Находке правоохранители устанавливают личность мужчины, который дал несколько пощечин мальчику, плевавшемуся в автобусе. Пассажир заметил, как 11-летний мальчик плюет на пол и в окно, он несколько раз ударил подростка рукой по лицу. Очевидцы сняли происходящее на видео. Семья школьника обратилась в правоохранительные органы.

Ранее пассажир автобуса покалечил кондуктора в ходе конфликта.

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