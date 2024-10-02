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Мужчину с ружьем заметили в московской школе

SHOT: в Москве учитель ОБЖ с муляжом ружья устроил переполох в школе

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Depositphotos

В одной из школ в Свиблово ученики заметили мужчину с предметом, похожим на ружье, на место были вызваны экстренные службы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Вооруженного мужчину заметила одна из школьниц, человек в черной одежде поднимался по лестнице в здании школы и скрылся в неизвестном направлении. Девочка написала об этом в чат с одноклассниками, а те разослали родителям.

На место была вызвана полиция, как установили правоохранители, незнакомцем оказался учитель ОБЖ, он нес макет ружья в класс.

До этого сообщалось, что подросток из Нижнего Новгорода устроил переполох в парке. Мальчик прогуливался с предметом, похожим на автомат. Мальчик разговаривал по телефону и нес в левой руке оружие, на ремне у него висел контейнер. После появления в социальных сетях тревожных сообщений о вооруженном подростке им заинтересовались правоохранительные органы. Достоверно неизвестно — настоящий это был автомат или игрушечный. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который выстрелил из пневматики в девочку.

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