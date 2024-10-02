В Смоленской области вор-домушник пытался изнасиловать пенсионерку

В Починковском районе Смоленской области вор-домушник ограбил квартиру пенсионерки и попытался изнасиловать пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Злоумышленника, который крал ценные вещи из домов жителей Монастырщинского и Починковского районов области, задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчина передвигался на краденном велосипеде, проникал в жилища потерпевших через окна и крал ценные вещи.

В одной из квартир он напал на пенсионерку и попытался ее изнасиловать. Пожилая женщина сумела описать приметы нападавшего, им оказался ранее неоднократно судимый мужчина, приехавший в Смоленскую область из другого региона. При нем находилось похищенное имущество, которое он намеревался сдать в ломбард.

В отношении подозреваемого возбуждены несколько уголовных дел, на время расследования он заключен под стражу. Следователи также устанавливают, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

Ранее в Бурятии вор не нашел ценностей в квартире и изнасиловал спящую там девушку.