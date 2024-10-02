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Названы самые востребованные профессии в РФ в области маркетинга

В России наблюдается высокий спрос на рекламных агентов

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Shutterstock

Наибольший прирост количества вакансий в сфере маркетинга по итогам III квартала 2024 года пришелся на профессию рекламного агента. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа». Спрос на данных специалистов вырос на 55% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

По данным сервиса, средняя предлагаемая зарплата для соискателей на позицию рекламного агента составляет 59 561 рубль в месяц при полной занятости.

На втором месте по востребованности оказалась профессия event-менеджера. Спрос на специалистов в этой области выросла на 33%. В среднем им предлагают 66 765 рублей в месяц. Замыкают тройку менеджеры по развитию. Работодатели стали их искать на 27% активнее. В среднем кандидаты на эту должность могут рассчитывать на зарплату в 91 018 рублей ежемесячно.

До этого сообщалось, что большинство россиян используют возможности искусственного интеллекта в работе для повышения дохода — об этом сообщили 33% участников соответствующего опроса. В среднем они смогли повысить свой заработок благодаря этому на 41%.

На 15% ежемесячный доход вырос у 22% респондентов, у 18% рост составил от 16% до 30%. По 11% опрошенных заявили, что их доходы благодаря нейросетям выросли в диапазоне от 71 до 100%. Более, чем в два раза этого показателя удалось добиться 3% россиян.

Ранее российские родители назвали самые желанные сферы для карьеры своих детей.

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