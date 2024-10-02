Вышедшая их психбольницы женщина повредила иконы и дверь в храме на юге Петербурга

Полиция задержала пожилую женщину, которая повредила двери и иконы в храме на юге Петербурга, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Пенсионерка проникла в храм на улице Лермонтова в Красном Селе накануне вечером. Настоятель рассказал полицейским, что женщина, находившаяся в неадекватном состоянии, взломала двери церкви и пыталась срезать иконы.

Сообщается, что злоумышленница уже пыталась атаковать здание днем, тогда она взломала дверь, начала обливать стены неизвестной жидкостью и разбила электрические автоматы. Налетчица также попыталась напасть на сотрудницу храма, но ушла, однако уже вечером вернулась с ножами.

Как сообщил очевидец, женщина явилась в храм вместе с мужчиной, который принес с собой сумку и инструменты. Злоумышленница пыталась похитить церковные книги, но после возникшей потасовки убежала.

Ущерб оценили в 20 тыс. рублей. К настоящему времени полиция уже задержала подозреваемую, которая недавно вышла из психиатрической клиники после очередного курса лечения. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела.

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