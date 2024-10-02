Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат на 137 млн рублей

В 2025 году финансирование Всероссийского казачьего общества увеличится на 137,8 млн рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, члены комиссии принимают активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в отношении казачества и развитию государственной службы казачества.

«Понимая важную роль Всероссийского казачьего общества, мы поддержали увеличение финансирования со следующего года. Эти средства пойдут на проведение военно-полевых сборов, военно-спортивных игр, слетов казачьей молодежи и другие мероприятия», — сообщила она.

Голикова добавила, что казаки принимают активное участие в СВО.

«На сегодняшний день 18,5 тыс. казаков принимают участие в СВО, а всего в ней приняли участие более 42 тыс. казаков», — сказала она.

Также в рамках реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы проводятся мероприятия с упором на духовно-нравственные ценности и ценности российского казачества.