В посольстве Израиля в Дании раскрыли подробности о взрывах возле здания

Никто из сотрудников посольства Израиля в Дании не пострадал во время ночных взрывов возле здания. Об этом сообщается в аккаунте дипломатического представительства в социальной сети X.

«Посольство закрыто, сотрудники посольства не пострадали, зданию посольства не нанесен ущерб», — говорится в заявлении.

В дипломатическом представительстве добавили, что расследованием инцидента занимаются власти королевства.

2 октября агентство Reuters сообщило, что в районе израильского посольства в Копенгагене произошли взрывы. Всего в датской столице зафиксировали два взрыва, но другие подробности не поступали.

5 сентября около генерального консульства еврейского государства, расположенного в немецком городе Мюнхене, произошла стрельба. Как сообщало издание Focus, неизвестный мужчина открыл огонь у поста сотрудников правоохранительных органов возле здания.

По информации журналистов, нарушителя ликвидировали на месте. Комментируя ситуацию, министерство иностранных дел Израиля заявило, что в результате инцидента никто из дипломатов страны не пострадал.

Ранее в Сербии мужчина с арбалетом выстрелил в полицейского у посольства Израиля.