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Врач рассказала, какой виноград является самым полезным

Врач Мухина: темный виноград является самым полезным

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Depositphotos

Самым полезным для здоровья является виноград темных сортов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что красный виноград полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых болезней, черный — рака.

«Красный содержит большое количество ресвератрола, поэтому улучшает здоровье сосудов, кровообращение, поддерживает сердце и снижает холестерин. В свою очередь, благодаря большому содержанию антоцианов черный виноград помогает в профилактике раковых заболеваний», — сказала Мухина.

По ее словам, в таком винограде также содержится большое количество клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение, помогает предотвратить запоры и «лечит» ленивый кишечник. В день врач советует есть не более 200 г ягоды, потому что при чрезмерном употреблении она может вызвать метеоризм.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова до этого рассказала «Газете.Ru», что виноград содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара, уточнила она.

Ранее дачникам рассказали, с каких сортов начать выращивать виноград.

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