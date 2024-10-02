В Госдуме изучают проекты о незаконной миграции

Пять законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики, направили на рассмотрение в профильные комитеты Государственной думы РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Речь идет об инициативах, предполагающих увеличение штрафа за фиктивную регистрацию иностранных граждан до 60 млн рублей и введение запрета на участие посреднических организаций в приеме экзаменов у мигрантов. Также один из проектов касается признания отягчающим обстоятельством совершения того или иного преступления лицом, которое незаконно находится на территории страны.

Авторы еще двух инициатив, в свою очередь, предложили ввести внесудебную блокировку ресурсов с информацией о предоставлении нелегальных услуг иностранным гражданам и включить в список особо тяжких преступлений осуществление незаконной миграции организованной группой.

«Сегодня законодательные инициативы <...> направлены для рассмотрения в профильные комитеты. <...> Они будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года», — подчеркнул председатель ГД РФ.

Он добавил, что основной целью этих проектов является наведение порядка в миграционной сфере. Парламентарии намерены сделать соответствующие процессы более прозрачными, в том числе за счет ужесточения наказаний за правонарушения.

«Законопроекты поддержаны большинством депутатов», — добавил Володин.

Ранее в Следственном комитете РФ призвали не выпускать из страны мигрантов, совершивших преступления.