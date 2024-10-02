Врач рассказала, какие продукты защитят кишечник от рака

Овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые крупы могут снизить риск развития рака кишечника за счет содержания клетчатки, которая очищает кишечник, подкармливает полезные бактерии и поддерживает иммунную систему. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что иммунитет сосредоточен именно в кишечнике человека.

«Клетчатка ускоряет продвижение пищевого комка в кишечнике и не дает пище задерживаться, бродить и гнить. Помимо прочего, клетчатка служит своеобразным пилингом для кишечника, выводит отмершие клетки, забирает на себя эндотоксины, которые образуются в процессе переваривания, а также соли тяжелых металлов, излишки жиров и сахаров», — отметила эксперт.

По ее словам, для поддержания здоровья кишечника важно также пить достаточное количество чистой воды и употреблять кисломолочные продукты, например, кефир и ряженку. Соломатина уточнила, что в последних содержатся бифидобактерии, благотворно воздействующие на здоровье кишечника.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, до этого показало, что эстрогены играют важную роль в развитии рака. Эти гормоны блокируют работу подтипа иммунных клеток, уничтожающих опухоли, в том числе толстого кишечника.

Ранее ученые предупредили об опасности сдерживания газов в кишечнике.