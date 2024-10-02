В ЛНР задержали женщину, корректировавшую удары ВСУ по региону

Жительницу города Брянка в Луганской народной республике (ЛНР) задержали по подозрению в сотрудничестве с украинскими войсками. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, пишет ТАСС.

Из заявления следует, что женщина собирала информацию о российских войсках и передавала их кураторам из спецслужб Украины. Впоследствии эти сведения использовались бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ракетных ударов по региону, подчеркнули в пресс-службе.

По данным ФСБ РФ, в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

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Как выяснили сотрудники ФСБ РФ, житель города Шадринска по собственной инициативе связался с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины и опубликовал в социальных сетях информацию о местоположении одной из российских воинских частей. На этом фоне против гражданина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

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