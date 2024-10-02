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Россиянам рассказали, как получить максимальную пользу от кофе

«КП»: кофе лучше пить без сахара и сливок

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Depositphotos

Кофе стоит пить без сахара, молока или сливок, чтобы получить из него максимальную пользу для здоровья. Об этом kp.ru узнал у экспертов.

Помимо этого, специалисты советуют ограничивать количество выпитого напитка, особенно во второй половине дня. По их словам, чрезмерное употребление кофе может приводить к перевозбуждению и нарушению сна. Людям с индивидуальной чувствительностью к кофеину посоветовали соблюдать осторожность, потому что в кофе без кофеина все же может содержаться небольшое количество этого вещества.

«Как и везде, важна умеренность. Причем, золотая середина может быть индивидуальной и зависеть от вашего образа жизни, питания, физической активности, наличия или отсутствия хронических болезней, приема лекарств и многих других факторов», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что употребление более пяти чашек кофе в день чревато серьезными последствиями для здоровья. В частности, это плохо повлияет на структуру головного мозга, приведет к повреждению структур мозга. Она посоветовала не пить кофе натощак, чтобы не оказать негативного влияния на углеводный обмен.

Ранее были названы продукты, которые снижают уровень витамина В1 в организме.

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