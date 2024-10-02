Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фото

Компания Wildberries перезапустила функцию поиска товаров по фото на сайте и в своем мобильном приложении, в 3 раза увеличив точность распознавания объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

В Wildberries рассказали, что обновленная нейросеть, обученная на базе из миллионов наиболее популярных на маркетплейсе товаров, позволит пользователям эффективнее находить интересующие их предметы по загруженным изображениям.

Новая архитектура поиска, использующая комбинацию нейросетей и векторных баз данных, обеспечивает повышенную релевантность выдачи, предлагая именно тот предмет, который изображен на фото.

К примеру, если пользователь ищет предмет интерьера конкретного дизайна или одежду с определенным принтом, система автоматически определит модель, покажет актуальные цены и аналогичные товары.

Также в мобильном приложении появилась возможность кадрировать изображение и выделить именно ту область, где находится искомый товар.

Таким образом, если на изображении оказалось несколько объектов, пользователь может выделить только зону с той вещью, которую хочется найти на маркетплейсе.

Руководитель команды рекомендаций Wildberries Максим Пасашков отметил, что многие пользователи интернет-магазинов сталкиваются с ситуацией, когда им нравится вещь, но не получалось сформулировать поисковый запрос, особенно если это что-то редкое или уникальное: необычная одежда, аксессуар.

«Проблема наконец-то решена: наша новая нейросеть учитывает даже мелкие детали изображения, рисунок, текстуру – и теперь найти, скажем, какие-нибудь причудливые сережки можно за пару секунд», – пояснил он.