В России призвали расширить критерии для признания россиян иноагентами

В России следует расширить список критериев для признания россиян иностранными агентами – такой статус нужно давать тем, кто имеет второе гражданство в недружественных странах. Соответствующее предложение доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию письма.

По мнению Соловьева, в сегодняшних реалиях наличие второго гражданства в недружественных странах может привести к противозаконным деяниям, в том числе вербовки для нанесения ущерба России.

В законодательство об иноагентах следует ввести дополнение, чтобы такой статус имели все россияне, получившие гражданство в недружественной стране после 1 января 1992 года, считает юрист. Распространить эту меру он призвал на тех россиян с двойным гражданством, у которых в данной конкретной стране нет родственников.

Вместе с тем Соловьев обратил внимание, что гражданство недружественного государства не должно быть у тех, кто работает в органах исполнительной и законодательной всех уровней, а также у военнослужащих, сотрудников правоохранительных органах и так далее. Юрист объяснил это тем, что иностранное государство может воздействовать на россиянина, принуждая его к тем или иным действиям. В том числе для этого может использоваться недвижимость или банковские счета гражданина.

До этого Соловьев также призвал ввести новые ограничения для лиц, признанных иноагентами. В том числе нужно досрочно прекращать с ними договоры об авторском праве без каких-либо выплат компенсаций и не предоставлять им возможность рефинансирования или частичного погашения кредитов, оформленных с помощью госпрограмм. Кроме того, предлагается ввести ограничение прав иноагентов на покупку огнестрельного и охотничьего оружия, а также оружия для самообороны.

Ранее в России призвали ужесточить закон об иноагентах по примеру США.