В Иране на день приостановили все авиарейсы

Все авиарейсы на территории Ирана отменены до утра 3 октября на фоне обострения противостояния с Израилем. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу, слова которого приводит агентство Tasnim.

«В целях сохранения безопасности полетов и с учетом ситуации в регионе, все авиарейсы по стране отменяются до 5 утра (04:30 мск) завтрашнего дня», — отмечается в публикации.

До этого «Аэрофлот» в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменил запланированный на 2 октября рейс SU524/525 Москва — Дубай — Москва.

Пассажиры отправятся рейсом SU520/521, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана.

До этого сообщалось, что пассажирка рейса в Тель-Авив видела бомбардировку Израиля из окна самолета. Самолет в итоге отправился на запасной аэродром в Египет для дозаправки, а после — полетел обратно в Сочи.

Ранее летевший в Катар борт во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко вернулся в Москву после остановки в Минводах.