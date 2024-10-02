Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране на день приостановили все авиарейсы

Иран приостановил выполнение всех авиарейсов до 3 октября

close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Все авиарейсы на территории Ирана отменены до утра 3 октября на фоне обострения противостояния с Израилем. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу, слова которого приводит агентство Tasnim.

«В целях сохранения безопасности полетов и с учетом ситуации в регионе, все авиарейсы по стране отменяются до 5 утра (04:30 мск) завтрашнего дня», — отмечается в публикации.

До этого «Аэрофлот» в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменил запланированный на 2 октября рейс SU524/525 МоскваДубай — Москва.

Пассажиры отправятся рейсом SU520/521, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана.

До этого сообщалось, что пассажирка рейса в Тель-Авив видела бомбардировку Израиля из окна самолета. Самолет в итоге отправился на запасной аэродром в Египет для дозаправки, а после — полетел обратно в Сочи.

Ранее летевший в Катар борт во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко вернулся в Москву после остановки в Минводах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами