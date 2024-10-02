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В Курганской области задержали молодого человека по делу о госизмене

Жителя Курганской области задержали по подозрению в передаче данных МО Украины

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РИА Новости

Житель города Шадринска, расположенного в Курганской области, оказался под стражей по обвинению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении уточняется, что правоохранители задержали молодого человека 2005 года рождения. По информации следствия, гражданин по собственной инициативе установил контакт с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины.

«Являясь сторонником оппозиционных политических убеждений и разделяя проукраинскую позицию в отношении СВО (специальной военной операции — «Газета.Ru»), задержанный разместил в мессенджере Telegram сведения о дислокации воинской части, находящейся в округе», — уточнили в ФСБ РФ.

Там добавили, что в связи с этим в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Ему уже предъявили соответствующие обвинения и заключили под стражу, рассказали в пресс-службе.

1 октября в управлении ФСБ РФ по Калужской области сообщили о поимке школьницы, пытавшейся вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). В федеральной службе уточнили, что 16-летняя девочка так и не добилась ответа от кураторов. В связи с этим ее действия не нанесли ущерба национальной безопасности страны, и подросток отделалась предостережением.

Ранее студента военной академии из Воронежской области обвинили в государственной измене.

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