Авиакомпании России полетят в Дубай в обход Израиля и Ирана

«Аэрофлот» в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменил запланированный на 2 октября рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пассажиры отправятся рейсом SU520/521, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана, пояснили в компании.

Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» также сообщила, что два запланированных на 2 октября рейса совершат перелет в аэропорт Аль-Мактум в Дубае в обход воздушного пространства Израиля.

Рейс из Сочи в Аль-Мактум FV6681, вылетающий 01:00 мск на самолете Superjet 100, будет выполнен через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте. Рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 с вылетом в 09:30 мск будет выполнен через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана.

В компании добавили, что пассажирам задержанных рейсов предоставят напитки и горячее питание.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса в Тель-Авив видела бомбардировку Израиля из окна самолета.