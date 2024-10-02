Возле посольства Израиля в Дании произошло два взрыва

Полиция Дании расследует два взрыва возле посольства Израиля в Копенгагене. Об этом сообщает Reuters.

В полиции отметили, что информации о возможных пострадавших не поступало.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Как сообщили в израильской армии, в рейдах участвует 98-ая дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.