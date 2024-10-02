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На Камчатке начался прилив в месте, где застряли косатки, их выталкивают на глубину

На Камчатке застрявших на мели косаток начали вручную выталкивать на глубину

На Камчатке в лимане, где застряли четыре косатки, начался прилив. Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу Соболевского района Андрея Воровского, волонтеры и спасатели стараются вручную вытащить животных на глубину.

Около часа назад министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что косатки оказались в ловушке лимана в селе Устьевое. Из-за илового дна техника не может добраться до них.

Воровский уточнил в беседе с РИА Новости, что все четыре косатки живы, и их поливают водой в ожидании прилива, который позволит им выбраться самостоятельно. На месте работают 15 человек.

«Мы попробуем перетянуть их на более глубокое место вручную, так как техника здесь не сможет подойти. Прилив уже начался, и мы надеемся на положительный исход», — сказал Воровский на кадрах, опубликованных Лебедевым на его странице во «ВКонтакте».

На видео люди пытаются вытолкнуть косаток с мели.

Косатки относятся к китообразным из семейства дельфиновых парвотряда зубатых китов. Род представлен единственным видом. Косатки признаны самыми крупными представителями своего семейства, и это единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.

Косатка распространена практически по всему Мировому океану, встречаясь как вблизи берегов, так и в открытых водах, но придерживается в основном 800 км прибрежной полосы. В ареал не входят Черное, Азовское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. В тропиках она встречается реже, чем в холодных и умеренных водах. В России — обычно у Курильской гряды, Командорских островов и Камчатки, где чаще всего встречаются в Авачинском заливе, у мыса Зеленый.

Ранее в Норвегии рассказали, как закончилась жизнь «российского кита-шпиона».

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