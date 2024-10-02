В России отложили несколько рейсов в страны Ближнего Востока

Российские авиакомпании обратились к своим клиентам с рекомендацией воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака из РФ и наоборот. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя «Росавиации» Артема Кореняко.

В частности, 2 октября компания «Уральские авиалинии» перенесла время вылета своих рейсов Екатеринбург — Дубай на 14:00 по местному времени, Дубай — Екатеринбург на 20:10 по местному времени, а рейсы Домодедово — Дубай и Дубай — Домодедово на 12:00 и 20:15 мск соответственно.

Кроме того, «Аэрофлот» вынужденно отменил рейс Москва — Дубай — Москва, а пассажиров рейса Новосибирск — Дубай авиакомпании «Сибирь» предупредили о задержке вылета до 15:00 по местному времени.

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана авиакомпания «Победа» сообщила о задержке шести рейсов из московского аэропорта Внуково в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно.

В ночь на 2 октября летевший в Катар борт с делегацией РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко вернулся в Москву. Незадолго до этого агентство РИА Новости сообщало, что воздушное судно развернулось и село в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Ранее Чернышенко заявил, что Иран давал правительственному самолету РФ пролет в безопасной зоне.