Самолет президента Бразилии экстренно сел в Мехико

Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы экстренно сел в Мехико после того, как несколькими часами ранее вылетел оттуда. Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило правительство латиноамериканской страны.

«Самолет с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и частью бразильской делегации благополучно приземлился в Мексике после выявления технической проблемы», — сказано в сообщении.

По данным сервисов отслеживания полетов, самолет с главой государства находился в небе над штатом Мехико 4 часа 58 минут.

Лула да Силва находился в Мексике в связи с церемонией инаугурации президента страны Клаудии Шейнбаум. После окончания торжеств самолет бразильского лидера, на борту которого находились еще 15 человек, вылетел из Мехико. Спустя некоторое время лайнер стал испытывать технические проблемы. Возможно, в турбину воздушного судна попала птица. Экипаж принял решение о возвращении самолета в аэропорт вылета.

Вечером 1 октября летевший в Катар самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко развернулся и сел в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Делегация направлялась в катарскую столицу Доху для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, который пройдет 2-3 октября.

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