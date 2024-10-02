У самолета бразильского президента возникла техническая проблема при вылете из Мексики

Самолет, на котором президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел из Мексики, из-за технических проблем вынужден будет вернуться в аэропорт Мехико. Об этом сообщает бразильский портал G1.

Глава Бразилии находился в Мексике в связи с церемонией инаугурации президента страны Клаудии Шейнбаум. После окончания торжеств самолет Лулы да Силвы, на котором находятся еще 15 человек, вылетел из Мехико. Спустя некоторое время лайнер стал испытывать технические проблемы. Возможно, в турбину самолета попала птица. Экипаж принял решение о возвращении самолета в аэропорт вылета.

В настоящее время президентский борт находится в воздухе, так как для безопасной посадки необходимо израсходовать запас топлива.

Предположительно, президент Бразилии вернется на родину на другом самолете.

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