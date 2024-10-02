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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Гладков: дрон ВСУ атаковал село Тишанка, в результате чего пострадали два жителя

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Ashley Chan/Global Look Press

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения спины, а женщина — осколочные ранения лица и ног. Пострадавшие попутным транспортом будут доставлены в районную больницу, заявил чиновник.

Он добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Накануне в Тишанке ВСУ обстреляли церковь и мемориал в память о Великой Отечественной войне.

В ночь на 29 сентября украинский дрон попал в жилую пятиэтажку в центре Курска, расположенную в 100 метрах от городской администрации. В Воронеже беспилотник также упал на жилое здание. В доме возник пожар, но его оперативно локализовали. Всего за указанную ночь над Россией сбили 125 беспилотников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал цель атаки дронов на регионы России.

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