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Около 240 тыс. человек после начала израильских ударов бежали в Сирию из Ливана

Израильские удары по Ливану привели к бегству почти 240 тыс. человек в Сирию

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Hassan Ammar/AP

После начала израильской военной операции против шиитского движения «Хезболла» около 240 тыс. граждан Сирии и Ливана вынуждены были бежать на сирийскую территорию Об этом, ссылаясь на отчет ливанского центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, с 23 по 30 сентября нынешнего года ливанские спецслужбы зафиксировали переход из Ливана в Сирию 176 080 сирийских и 63 373 ливанских граждан.

В документе говорится, что кабинет министров Ливана обратился к учреждениям ООН и дружественным государствам с призывом о помощи беженцам, для оказания которой сейчас необходимо $425 млн.

1 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о продолжении авиаударов по территории Ближнего Востока, несмотря на прошедший ранее ракетный удар Ирана по Израилю.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане терроризмом.

Ранее МИД РФ осудил нападение Израиля на Ливан.

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Операция Израиля в Ливане
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