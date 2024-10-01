Россиянин прочитал переписку сожительницы с поклонниками и получил удар ножом в живот

Женщина из Красноярска стала фигуранткой уголовного дела после ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Загородной. По версии правоохранителей, 45-летний пострадавший заметил, что его сожительница переписывается с другими мужчинами.

Недовольный россиянин стал «предъявлять ей претензии», при этом ударив сожительницу несколько раз. В какой-то момент женщина схватилась за нож и нанесла удар в живот, после чего сама обратилась к медикам.

В отношении россиянки возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что фигурантка ранее уже привлекалась к ответственности, о подробностях не сообщается.

Суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

До этого в Новосибирске боец СВО напал на поклонника жены. По версии следствия, вместе с супругой и еще одним мужчиной они выпивали. Во время застолья женщине позвонил возлюбленный и сказал, что хотел бы с ней увидеться. Позже он пришел в дом, где участник СВО открыл перед ним дверь и из ревности ударил ножом.

Ранее россиянин сжег автомобиль своей девушки, заметив ее с другим.