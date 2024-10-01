В Израиле восемь человек погибли из-за нападения вооруженных людей

При нападении вооруженных лиц в израильском городе Яффа погибли восемь человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

Еще семь человек получили ранения. Сотрудники израильских правоохранительных органов ликвидировали двоих человек, устроивших стрельбу.

По данным местных СМИ, нападавшие стреляли в людей, которые выходили из трамвая на главной улице Яффы. В службе скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» журналистам рассказали, что у раненых диагностировали травмы разной степени тяжести. При этом некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Также вечером 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет.

Ранее в скорой помощи Израиля рассказали о пострадавших при атаке Ирана.