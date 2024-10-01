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В СК возбудили дело после того, как московская школьница выпрыгнула из машины похитителя

В СК возбудили уголовное дело после попытки похищения девушки в Мытищах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело после публикаций о незаконном лишении свободы девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина на машине предложил 14-летней девушке подвезти ее до дома. В какой-то момент школьница испугалась, она попросила водителя остановиться, но тот не отреагировал на слова пассажирки.

«После этого потерпевшая выпрыгнула из автомобиля во время движения, получив тяжкие повреждения и множество ссадин», – поделились в ведомстве.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут установить личность похитителя.

Как ранее сообщалось, изначально девушка пыталась отказаться от поездки, но мужчина был настойчивым и усадил в машину.

По словам матери подростка, инцидент произошел в начале сентября, и до недавнего времени правоохранители не опрашивали пострадавшую.

Известно, что школьнице предстоит операция. Сейчас она передвигается на костылях, так как получила серьезные травмы во время инцидента.

Ранее на Урале школьник выпрыгнул из окна класса ради видео в TikTok.

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